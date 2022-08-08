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Общество

Путь к Тропе здоровья на Западной Поляне восстановили

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Пензячке, ранее пожаловавшейся губернатору на плохое состояние дорожки, которая ведет к Тропе здоровья на Западной Поляне, объяснили, почему ремонт не удалось осуществить сразу после обращения.

Женщина указала властям на проблему около месяца назад. Горожанка запечатлела на снимках несколько десятков метров дорожки, которая когда-то могла назваться асфальтированной. Она стала практически непроходимой.

«Приносим свои извинения за продолжительное время реакции на ваше обращение. Сотрудники отдела благоустройства и озеленения парка Белинского последние несколько недель работают в крайне напряженном графике, ликвидируя последствия ливней и шквалистого ветра», - объяснил пензячке представитель городской администрации.

Он добавил, что 8 августа специалисты приступили к восстановительным работам. Ямы засыпали битым кирпичом и выровняли асфальтовой крошкой.

К сообщению прикреплен фотоотчет.

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