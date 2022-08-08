Общество

На проспекте Победы после жалобы жителей убрали спиленные ветки

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На проспекте Победы привели в порядок территорию у контейнерной площадки между 136-м и 132-м домами, заваленную спиленными ветками.

«Эти ветки уже лежат вторую неделю, даже больше. Такая у нас проблема. Территория, где расположена эта контейнерная площадка, относится к многоквартирному дому № 132, пользуются много домов, а площадка одна», - рассказал несколько дней назад житель Пензы Виктор Михайлович.

Уже уточнялось, что в реестре объектов для складирования твердых коммунальных отходов этот обозначен как муниципальный. Мусор вывозит управление благоустройства и очистки.

Убирать вокруг должны по очереди управляющие компании, обслуживающие ближайшие дома. Как удалось узнать, график пока не подписан, а инициативу никто не проявляет.

«5 августа работы по уборке веток были проведены администрацией Октябрьского района», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото № 1 и 3 предоставлены пресс-службой администрации Пензы
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Гость||

это новый подход?, или без пинка уже не могут?

Гость||

Интересная деталь!

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Порядок в стране наводят после обращения к президенту.

Порядок в Пензе наводят после обращения к губернатору в соцсетях.

Может разогнать все министерства как дармоедов,если решает один человек?

Гость||

Гость писал(a):

Интересная деталь!
Вы дурачок?

Гость||

Это глобальное событие для города!

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок?
А вы их тех чиновничьих жополизов?

Гость||

А у нас третий год лежат, а УК ходят мимо и не видят.

Гость||

А возле школы кадетов №46 на ул Российской как устанавливали новый забор, то молодые деревья и ветки спилили и бросили на газон тротуара подальше от себя - так и лежат сухие деревца, теперь траву "косили" и огромные будылины тоже остались на газоне между школой и дорогой. ПЕРВОМАЙСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУДА СМОТРИТ??

Годами мусор с газонов не убирается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
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