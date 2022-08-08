На проспекте Победы после жалобы жителей убрали спиленные ветки

08.08.2022 | 10:37

На проспекте Победы привели в порядок территорию у контейнерной площадки между 136-м и 132-м домами, заваленную спиленными ветками.

«Эти ветки уже лежат вторую неделю, даже больше. Такая у нас проблема. Территория, где расположена эта контейнерная площадка, относится к многоквартирному дому № 132, пользуются много домов, а площадка одна», - рассказал несколько дней назад житель Пензы Виктор Михайлович.

Уже уточнялось, что в реестре объектов для складирования твердых коммунальных отходов этот обозначен как муниципальный. Мусор вывозит управление благоустройства и очистки.

Убирать вокруг должны по очереди управляющие компании, обслуживающие ближайшие дома. Как удалось узнать, график пока не подписан, а инициативу никто не проявляет.

«5 августа работы по уборке веток были проведены администрацией Октябрьского района», - сообщили в пресс-службе мэрии.