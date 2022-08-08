Мэрия о лесе на Западной Поляне: Снос каждого дерева согласовывается

08.08.2022 | 17:14

Жители Пензы вновь подняли тему вырубки деревьев на Олимпийской аллее. «Все уничтожают и уничтожают», - посетовал пользователь Максим Ч. на странице губернатора во «Контакте».

«То бесконечное благоустройство леса, которое проводит парк Белинского, все эти батуты, кафе и торговые палатки, делают лес непригодным для жизни животных, а горожан лишают уникальной природной территории с целым комплексом полезных экологических благ. Остановите экоцид, проводимый под видом благоустройства», - заявил другой житель областного центра от лица сообщества «Лес Западной Поляны».

Представитель администрации Пензы согласился, что лес на Западной - уникальный уголок природы, который любим многими горожанами.

«Все работы, связанные с рубкой деревьев и кустарников, обоснованы вопросами безопасности и соблюдения санитарных норм. Кроме того, снос каждого дерева согласовывается с соответствующими надзорными органами», - подчеркнули в мэрии, пообещав, что при выборе дальнейшей стратегии развития территории леса будет выбираться компромиссный вариант.

Сейчас работы ведутся со стороны улицы Попова, там приводят в нормативное состояние обочину.

«Произведена срезка грунта, который накапливался на обочине не одно десятилетие вследствие отбрасывания с дорожного полотна отходов противогололедной обработки. Земляной вал в некоторых местах был покрыт дикорастущим сорным кустарником. В настоящее время производится планировка, обваловка корней деревьев, подготовка под посев травы», - пояснили в мэрии.