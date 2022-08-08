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Общество

Коллекторы потребовали от пензячки погасить взятый не ею кредит

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От жительницы Пензы потребовали погасить задолженность по кредиту, который она никогда не брала.

По данным микрокредитной организации, в августе 2013 года в Мытищах Московской области женщина взяла в ОАО «Лето Банк» 479 500 рублей под 29,9% годовых. При этом ни один платеж по договору ею не вносился.

Банк уступил право требования задолженности микрокредитной организации, и вскоре в квартиру к пензячке пришли два коллектора, от которых она узнала, сколько и кому должна.

Как оказалось, в то время, когда был оформлен договор, женщина потеряла свой паспорт. В Мытищах она никогда не была, кредит нигде не брала, на фото в паспорте, копия которого имеется в кредитном досье, не она.

МКО обратилась в суд. Почерковедческая экспертиза показала, что документы подписывал другой человек.

«Также установлено, что в анкете на получение кредита в разделе «дополнительный документ» указано водительское удостоверение. Вместе с тем, согласно сведениям, предоставленным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, водительское удостоверение женщине не выдавалось.

Имеющееся в материалах дела заявление о выдаче (замене) паспорта, содержит фотографию лица, не имеющую внешнего сходства с фотографией в паспорте, копия которого имеется в кредитном досье», - пояснили в Ленинском районном суде.

В итоге договор признали ничтожным, во взыскании задолженности микрокредитной организации отказали.

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Гость||

Так што ш... Не надо , платить то?

Гость||

не пускала бы этих коллекторов в квартиру

Гость||

аферюги, а не коллекторы, да и летобанк мутная конторка!

Имя: Гость
Комментарий:

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