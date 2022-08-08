Сетевое издание|18+|Понедельник|8 авг 2022|16:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

Общество

Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию памятных монет

Печать
Telegram

Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент памятных монет, пополнились серии «Космос» и «Памятники архитектуры России».

Банк «Кузнецкий» предлагает серебряную монету «Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область» номиналом 3 рубля (содержание химически чистого металла не менее 31,10 г, проба сплава - серебро 925/1000).

Монета отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Год выпуска - 2022-й. На лицевой стороне  изображен Холковский монастырь; вдоль канта на стилизованном рельефном фоне, фактурой напоминающем беленые стены Холковских пещер, надпись «СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХОЛКОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ».

В коллекции серии «Космос» теперь доступна новая монета «Первый групповой космический полет» номиналом 3 рубля (содержание химически чистого металла не менее 33,94 г, проба сплава - серебро 925/1000).

Она отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Год выпуска - 2022-й. Рельефные изображения космических кораблей на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, восходящего Солнца и звезд; вдоль канта - рельефная надпись «ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ ∙ ВОСТОК-3 ВОСТОК-4 11.08.1962–15.08.1962».

Сегодня наблюдается рост стоимости драгоценных металлов, поэтому монеты можно использовать для инвестиций в долгосрочную перспективу, а также пополнения своей коллекции.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте