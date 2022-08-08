Банк «Кузнецкий» пополнил коллекцию памятных монет

08.08.2022 | 15:52

Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент памятных монет, пополнились серии «Космос» и «Памятники архитектуры России».

Банк «Кузнецкий» предлагает серебряную монету «Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область» номиналом 3 рубля (содержание химически чистого металла не менее 31,10 г, проба сплава - серебро 925/1000).

Монета отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Год выпуска - 2022-й. На лицевой стороне изображен Холковский монастырь; вдоль канта на стилизованном рельефном фоне, фактурой напоминающем беленые стены Холковских пещер, надпись «СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХОЛКОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ».

В коллекции серии «Космос» теперь доступна новая монета «Первый групповой космический полет» номиналом 3 рубля (содержание химически чистого металла не менее 33,94 г, проба сплава - серебро 925/1000).

Она отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Год выпуска - 2022-й. Рельефные изображения космических кораблей на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, восходящего Солнца и звезд; вдоль канта - рельефная надпись «ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ ∙ ВОСТОК-3 ВОСТОК-4 11.08.1962–15.08.1962».

Сегодня наблюдается рост стоимости драгоценных металлов, поэтому монеты можно использовать для инвестиций в долгосрочную перспективу, а также пополнения своей коллекции.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.