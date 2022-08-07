Общество

В Пензенской области за сутки госпитализировали 10 человек с COVID

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В воскресенье, 7 августа, количество случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области достигло 189 553.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки подтвердилось 62 случая (64 - 6-го числа, 66 - 5-го). Заразившихся выявили в Пензе (32), ЗАТО Заречный (7), а также в Нижнеломовском, Пачелмском, Кузнецком (по 4), Наровчатском (3), Земетчинском, Малосердобинском, Шемышейском (по 2), Белинском и Бессоновском (по 1) районах.

Госпитализировано 10 инфицированных.

За сутки медики выписали 13 пациентов и зарегистрировали 2 новые смерти.

Итого выздоровевших - 182 652, умерших - 6 002, добавили в оперативном штабе.

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Гость||

Просто бы писали дайте миллиард

Гость||

а сколько отнесут из них добрые доктора?

Имя: Гость
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