После критики в Пензе убрали мусор от гаражей на ул. Коммунистической

06.08.2022 | 17:17

В Пензе должностные лица отреагировали на сюжет 11 канала о безобразии, творящемся у дома № 17 на улице Коммунистической.

В кустах возле гаражей скопились горы мусора: куски бетона, битые стеклянные бутылки, пластик, обломанные ветки. Коммунальщики на жалобы жильцов отвечали, что территория бесхозная, поэтому на ней и не убираются.

Местная активистка не раз обращалась к чиновникам от ЖКХ, однако те оставались глухими к ее жалобам.

После выхода на экран сюжета 11 канала дело сдвинулось с мертвой точки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Администрацией Ленинского района г. Пензы 5 августа с привлечением специализированной техники организована санитарная очистка и сбор бытового мусора на указанной территории. Данные работы проводятся регулярно», - говорится в информации.

Ранее после критики на 11 канале управляющая компания привела в порядок территорию между домами № 8 и 10 на улице Германа Титова. Там исчез бурьян в человеческий рост, в котором однажды заблудился ребенок, участок стал похож на парковую зону.