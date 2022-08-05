Общество

Пруд у больницы № 6 имени Захарьина закончат чистить в 2024 году

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Сергей Вьюнов, спасатель, работающий на пруду у больницы № 6 имени Захарьина, периодически спускается к бетонному сооружению. Смотрит, все ли в порядке.

«Здесь находится вентиль, открывает и закрывает воду, которая идет с плотины. И она выходит на первую плотину. Сейчас идет сброс воды. В день сантиметров на 50», - рассказал спасатель Сергей Вьюнов.

Тем временем на пруду можно сесть на мель. Постепенно берега обнажаются - и перед глазами отдыхающих совсем не радужная картина. Чего только нет на дне водоема! Его после строительства узла ГТС, а это было 38 лет назад, не чистили ни разу. Теперь сделают, благодаря действующему проекту по сохранению уникальных водных объектов.

«В 2021 году исполнителем были выполнены работы по формированию двух карт намыва на правом берегу. В этом году после частичного спуска водоема до проектных отметок водоем полностью спускаться не будет, будут приступать к работам по удалению донных отложений», - сообщил начальник отдела водных ресурсов и водохозяйственных мероприятий Минлесхоза Пензенской области Алексей Баранов.

Их объем - 74 000 кубометров. Гидромеханизированным способом продолжат чистить и в следующем году. Срок окончания работ - 2024-й. Пока же в месте отдыха горожан, а они приходят позагорать, развесили объявления.

«В период спуска в целях обеспечения безопасности населения, которое здесь отдыхает на водном объекте, организовано дежурство спасателя. Он и был здесь, но с учетом того, что осуществляется спуск воды в месте, где находится донный выпуск, вообще купаться запрещено», - отметил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Кстати, чем мельче становится пруд, тем больше в воздухе разливается специфический запах, отпугивающий отдыхающих. По одной из версий, источают неприятный аромат донные отложения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

На 4 фото моя лежит

Гость||

Или не закончат.

Гость||

А на пятом фото, что она делает?

Гость||

я сейчас прям кончу

Гость||

Я там на днях резиновую бабу нашёл.

Гость||

Тёща?

Гость||

А может и в 2034

Гость||

Вполне вероятно там всякого нарыть могут.

Гость||

Гость писал(а):

> На 4 фото моя лежит

Сегодня достали?

Про раков не спрашиваю.

Имя: Гость
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