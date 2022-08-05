Пензенцам рассказали о светофорах в день установки первого из них

05.08.2022 | 20:26

Уже более 100 лет эти устройства в числе самых важных помощников на дорогах. 5 августа 1914-го в Кливленде установили электрический светофор. В честь этого позже учредили международный праздник.

А самый первый регулировщик появился в Лондоне еще в XIX веке. Две семафорные стрелки опускались и поднимались, ночью же вращался газовый фонарь. В столице Великобритании есть и памятник сигнальному прибору. А в Пензе, в Октябрьском сквере, его маленькая копия. Английское 8-метровое «дерево» состоит из 75 устройств, а пензенское из 36.

Причина появления памятника в областном центре проста - собрали светофоры, отслужившие свое, и создали такой арт-объект. На улицах Пензы классические модули заменяют светодиодными. Возможно, совсем скоро устройства старого образца можно будет увидеть только в сквере.

Этот праздник - отличный повод напомнить и о правилах дорожного движения. Их несоблюдение является главной причиной аварийных ситуаций в любом городе.

Зачастую пешеходы игнорируют светофоры и стараются пересечь улицу на красный. Водители тоже в нарушениях не отстают.

«Начинают выезжать на перекрестки уже практически на запрещающий сигнал светофора, при этом блокируют движение как слева, так и справа, получается затор на дорогах. Все торопятся, но надо уважать друг друга», - пояснил преподаватель автошколы Сергей Варламов.

А если приборы вышли из строя, на помощь приходят регулировщики. Особенно они нужны на главных перекрестках города с активным многополосным движением.

«Что в одном направлении, что в другом. Если ломается светофор, то получается сразу коллапс, сразу образуется большая пробка. Без регулировщиков не разрулить эту ситуацию», - отметил Сергей Варламов.

Особых празднований дня светофора в России не проводят, хотя, сами того не замечая, люди посвящают этим устройствам много времени. Ученые доказали, что житель крупного города тратит полгода своей жизни в ожидании зеленого сигнала.