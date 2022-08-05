Пензенцам рассказали, как купить товар из Европы в условиях санкций

05.08.2022 | 15:57

Те, кого тревожит ежедневное пополнение списка санкционных товаров, кому портит настроение отсутствие возможности приобрести новый смартфон, могут узнать, как изменить ситуацию в свою пользу.

Им предлагают рассмотреть перспективы казахстанского рынка:

- наложение санкций само по себе никоим образом не снижает интерес западных компаний к российским потребителям и их заинтересованность в доставке сюда своей продукции;

- открытость экономики страны и относительно благоприятный климат для бизнеса делает Казахстан одной из самых перспективных площадок;

- наладить реэкспорт через Казахстан довольно просто, так как нет таможенной границы с РФ и товары перемещаются вполне свободно.

Кроме того, в сложившихся экономических условиях европейские предприниматели в большой степени заинтересованы в уменьшении ущерба для своих компаний, что возможно только через обходной путь, коим и является Казахстан.

Любой иностранный товар, доставка которого в Россию в настоящее время ограничена, без труда можно ввезти через юго-восточного соседа.

Такую услугу российским бизнесменам наперебой предлагают партнеры из Казахстана. Для этого можно использовать один из предложенных способов.

Способ 1

- Казахстанская компания-посредник путем договора купли-продажи приобретает нужную продукцию в Европе;

- доставка груза осуществляется непосредственно в Казахстан, где он проходит все необходимые таможенные процедуры;

- после уплаты НДС и других сборов товар поступает на склад временного хранения;

- продажа продукции российскому потребителю производится за рубли, НДС не начисляется;

- груз доставляется заказчику из РФ.

Способ 2

- Российская компания через договор купли-продажи самостоятельно приобретает нужную продукцию в Европе;

- компания-перевозчик из Казахстана доставляет груз в республику и оформляет нужные таможенные документы;

- легализованный товар отправляется на склад временного хранения;

- собственник груза перепродает товар другому клиенту из России, при этом пошлины и НДС уплачиваются при ввозе в Казахстан;

- означенный груз доставляется в РФ.

Способ 3

Обычным физлицам тоже можно купить товар из Европы через Казахстан. Найти партнера для подобной сделки можно как среди знакомых или родственников, проживающих в Казахстане, так и в интернете, к примеру тут. Между странами налажена система переводов денег и логистические услуги.

Многие опасаются, что такая схема приведет к росту контрафактной продукции для россиян. Но на самом деле опасаться здесь нечего. Любые, даже самые навороченные модели тех же смартфонов, поступившие в Россию таким способом, будут маркированы буквами kz, что подтвердит их оригинальность.

Конечно, без определенных сложностей тут не обойтись. Но, по мнению экспертов, это хороший выход из неприятной ситуации для обеих сторон.