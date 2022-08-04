Общество

В Пензастате проанализировали, что едят жители городов и сел

Печать
Telegram

В Пензенской области жители городов и сел питаются по-разному. К таким выводам пришли специалисты Пензастата после обследования бюджетов 475 домашних хозяйств региона.

Выяснилось, что в сельской местности в 2,4 раза выше уровень потребления сахара, на 36,2% - молока, на 13% - яиц. Люди на 60% больше употребляют свинину, на 14,2% - колбас, изготовленных в личных подсобных хозяйствах.

Картина в городах иная. Там в 2,9 раза чаще предпочитают рыбные полуфабрикаты и готовые изделия, в 2,7 раза - говядину и телятину. Горожане на 88,1% больше съедают субпродуктов, мясных полуфабрикатов, на 80,1% - мясных закусок, на 76,3% - йогурта, на 24,4% - мяса птицы.

«Кроме того, в городе выше, чем в селе, потребление сыра и брынзы - на 18,0% и кисломолочных продуктов - на 15,2%», - утверждает Пензастат.

Специалисты сделали вывод, что на питание сельчан большое влияние оказывает личное подсобное хозяйство. С грядок на стол поступают овощи (100%), замороженные и консервированные фрукты, варенье, джемы, повидло (98,6%), консервированные, маринованные, соленые овощи (80,3%), а из леса - грибы (89,5%).

«Следует отметить тенденцию снижения среднедушевого потребления следующих продуктов питания жителями области в 2021 году по сравнению с 2020-м: рыбы и рыбных продуктов - на 11,5%, масла растительного и других жиров - на 18,2, фруктов и ягод - на 21,7%», - отмечают специалисты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

На что денег хватит

Гость||

Проведите исследования питания по классовому расслоению.

Чиновники,работяги и прочие...

Гость||

Какая говядина телятена сыр рыба с нашими доходами??

Гость||

Самогон и портвейн дешовый

Гость||

А самогон то забыли.

Гость||

Они лаптем щи хлебают. А потом чудят на приорах.

Гость||

Жители сел едят мало потому, что этих самых сел и их жителей уже почти не осталось.

Гость||

Брынзы много жрут.Есть ещё над чем работать государству.

Гость||

Гость писал(a):

Брынзы много жрут.Есть ещё над чем работать государству.
Брынза на любителя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте