В Пензастате проанализировали, что едят жители городов и сел

04.08.2022 | 14:41

В Пензенской области жители городов и сел питаются по-разному. К таким выводам пришли специалисты Пензастата после обследования бюджетов 475 домашних хозяйств региона.

Выяснилось, что в сельской местности в 2,4 раза выше уровень потребления сахара, на 36,2% - молока, на 13% - яиц. Люди на 60% больше употребляют свинину, на 14,2% - колбас, изготовленных в личных подсобных хозяйствах.

Картина в городах иная. Там в 2,9 раза чаще предпочитают рыбные полуфабрикаты и готовые изделия, в 2,7 раза - говядину и телятину. Горожане на 88,1% больше съедают субпродуктов, мясных полуфабрикатов, на 80,1% - мясных закусок, на 76,3% - йогурта, на 24,4% - мяса птицы.

«Кроме того, в городе выше, чем в селе, потребление сыра и брынзы - на 18,0% и кисломолочных продуктов - на 15,2%», - утверждает Пензастат.

Специалисты сделали вывод, что на питание сельчан большое влияние оказывает личное подсобное хозяйство. С грядок на стол поступают овощи (100%), замороженные и консервированные фрукты, варенье, джемы, повидло (98,6%), консервированные, маринованные, соленые овощи (80,3%), а из леса - грибы (89,5%).

«Следует отметить тенденцию снижения среднедушевого потребления следующих продуктов питания жителями области в 2021 году по сравнению с 2020-м: рыбы и рыбных продуктов - на 11,5%, масла растительного и других жиров - на 18,2, фруктов и ягод - на 21,7%», - отмечают специалисты.