Среди укушенных клещами пензенцев стало больше взрослых и меньше детей

04.08.2022 | 12:21

За минувшую неделю в медицинские организации Пензенской области обратилось 66 человек, укушенных клещами, в том числе 21 ребенок. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было 50, среди них 28 детей.

Данные на четверг, 4 августа, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1 128 человек, в том числе 458 детей.

В лабораториях за неделю исследовали 56 снятых с людей членистоногих, в 20 из них нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона проведено 1 102 исследования, в 189 кровососах (17,2%) оказались боррелии.

Новые факты болезни Лайма не выявлены. С января по июнь в регионе зафиксировано 19 случаев заболевания (1 - в Наровчатском районе, 2 - в Пензенском, 16 - в областном центре).

Специалисты призывают жителей области соблюдать правила ношения одежды и применять акарицидные средства и репелленты на заклещенных территориях.