ООО «Автодорога» завершит ремонт улицы Кирова к середине августа

04.08.2022 | 18:00

Работают днем и ночью, чтобы как можно быстрее завершить реконструкцию главной транспортной артерии города - улицы Кирова. Большая часть пути позади. Теперь представители общества с ограниченной ответственностью «Автодорога» ремонтируют отрезок от перекрестка с Максима Горького до сквера Славы. На объекте трудятся десятки людей, порядка 20 единиц техники.

«Из них два асфальтоукладочных комплекса, в составе их два асфальтоукладчика и четыре гладковальцовых катка», - рассказал прораб ООО «Автодорога» Алексей Степанов.

Общая протяженность дороги, попавшей под ремонт, составляет около двух километров. Это 32 000 квадратных метров, на которые потребуется 5 000 тонн асфальтобетонной смеси. Толщина покрытия в некоторых местах достигает 11 сантиметров.

«Также производим установку дорожных люков и приводим люки ливнеприемников в нормативное состояние», - отметил Алексей Степанов.

А их около 160. Кроме того, сотрудники пензенской «Автодороги» выполняют замену бордюрного камня.

Ремонт улицы Кирова проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по укладке асфальтового покрытия планируют завершить уже к концу недели, после чего специалисты подрядной организации возьмутся за благоустройство прилегающей территории. Полностью сдать объект должны к середине августа.