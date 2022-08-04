На ул. Ладожской строители забыли про кучу мусора и биотуалет

04.08.2022 | 16:24

Жители улицы Ладожской в Пензе несколько месяцев наблюдали за результатом забывчивости строителей. Специалисты сдали объект, но оставили после себя стихийную свалку.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 4 августа, рассказала уполномоченный по защите прав человека в Пензенской области Елена Рогова.

Местные жители обратились к ней со своей проблемой.

«Строительство завершилось еще весной. Однако мусор и использовавшийся строителями биотуалет с дворовой территории никто не вывез. С наступлением жары от свалки, находящейся вблизи детской площадки, распространялся неприятный запах», - написала Рогова.

Омбудсмен обратилась в районную и городскую администрацию. В результате отвечающая за территорию УК вывезла мусор, а ее сотрудники убрали двор.