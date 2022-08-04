Общество

На ул. Ладожской строители забыли про кучу мусора и биотуалет

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Жители улицы Ладожской в Пензе несколько месяцев наблюдали за результатом забывчивости строителей. Специалисты сдали объект, но оставили после себя стихийную свалку.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 4 августа, рассказала уполномоченный по защите прав человека в Пензенской области Елена Рогова.

Местные жители обратились к ней со своей проблемой.

«Строительство завершилось еще весной. Однако мусор и использовавшийся строителями биотуалет с дворовой территории никто не вывез. С наступлением жары от свалки, находящейся вблизи детской площадки, распространялся неприятный запах», - написала Рогова.

Омбудсмен обратилась в районную и городскую администрацию. В результате отвечающая за территорию УК вывезла мусор, а ее сотрудники убрали двор.

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Источник — фото vk.com/id643730182
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Омбудсмен обратилась в районную и городскую администрацию. В результате отвечающая за территорию УК вывезла мусор, а ее сотрудники убрали двор.
Это все хорошо, но почему у нас все делается только в ручном управлении? Эта УК не видела эти кучи?

Гость||

туалет нужен, там хоть соссать можно и не нарваться на штраф

Имя: Гость
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