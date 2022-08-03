Провал на проезжей части улицы Окружной будут устранять почти месяц

03.08.2022 | 10:13

Провал на улице Окружной в Пензе будут устранять почти месяц. Об этом в среду, 3 августа, сообщил центр управления регионом.

Вмятина в асфальте образовалась на первой полосе дороги в направлении Западной Поляны, чуть выше дома № 30. Автомобилисты сразу же предупредили друг друга об опасности в водительских сообществах.

В ЦУРе объяснили, что провалы, возникающие вследствие повреждений подземных коммуникаций, ликвидируются подрядной организацией.

«В адрес МБУ «Пензавтодор» было направлено предписание на устранение указанного провала. Работы планируется выполнить до 26 августа 2022 года», - говорится в ответе.

Подобная ситуация возникает на Окружной не впервые. Два года назад, летом 2020-го, новый асфальт начал проваливаться в районе ТЦ «Окружной». Один из комментаторов тогда отметил, что изъяны после ремонта появились достаточно быстро и ограждения не помогают.