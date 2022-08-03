Общество

Пензенские школьники с ОВЗ будут бесплатно питаться дважды в день

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В Пензенской области школьников с ограниченными возможностями здоровья обеспечат бесплатным питанием. Об этом в среду, 3 августа, сообщил региональный минобр.

Уточняется, что соответствующий закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

«Двухразовое питание положено обучающимся с ОВЗ, не проживающим в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», - пояснили в пресс-службе.

Что касается детей, осваивающих школьную программу на дому, а также замены питания денежной компенсацией, решение по этим вопросам будут принимать государственные органы, в ведении которых находятся образовательные организации.

Средства на питание будут выделяться из бюджетов разных уровней: федерального, регионального и местных.

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Гость||

представляю что там за "еда"" будет бесплатная, в школе за плату никого не заставишь эту вкусноту есть, а бесплатно и совсем в рот не возьмешь

Гость||

Гость писал(a):

бесплатно и совсем в рот не возьмешь
и правильно

Имя: Гость
Комментарий:

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