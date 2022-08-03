Пензенские школьники с ОВЗ будут бесплатно питаться дважды в день

03.08.2022 | 13:29

В Пензенской области школьников с ограниченными возможностями здоровья обеспечат бесплатным питанием. Об этом в среду, 3 августа, сообщил региональный минобр.

Уточняется, что соответствующий закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

«Двухразовое питание положено обучающимся с ОВЗ, не проживающим в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», - пояснили в пресс-службе.

Что касается детей, осваивающих школьную программу на дому, а также замены питания денежной компенсацией, решение по этим вопросам будут принимать государственные органы, в ведении которых находятся образовательные организации.

Средства на питание будут выделяться из бюджетов разных уровней: федерального, регионального и местных.