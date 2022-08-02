Пензенцы с осуждением высказались о неработающем в День ВДВ фонтане

02.08.2022 | 19:21

Подростки собирали монеты со дна фонтана. Чашу этого гидротехнического сооружения осушили, струи воды не били вверх и по обе стороны от гранитного основания, там, где пензенцы, как правило, освежались во время жары. Горожане связали наступившую на площади засуху с праздничным днем. Точнее, с виновниками торжества, которые 2 августа любят купаться в городских достопримечательностях.

Тем временем парни в голубых беретах, прогуливавшиеся по улице Московской, даже не думали совершать заплыв.

«Я как-то нейтрально, что он работает, что нет. Мы цивильно», - отметил мужчина.

Жители и гости областного центра подходили, заглядывали вглубь чаши и видели только дорогостоящие элементы светомузыкальной конструкции. Все внутренности одной из главных достопримечательностей Пензы были как на ладони. Металлические трубы, лампы, провода и спасали от группы в полосатых майках таким радикальным способом, как слив воды, уверены прохожие.

«Чтобы там ничего не повредить, я думаю, ведь вэдэвэшники, как известно, люди такие, им можно сегодня. Наверное, с фонтаном - это чересчур», - высказалась женщина.

«Я считаю, что это неправильно. Традиции есть традиции. Пусть купаются, это никому не мешает, тем более такая погода», - заявил пензенец.

Отсутствие воды в чаше пензенского фонтана в городской администрации объяснили профилактическими мероприятиями, которые проводит департамент жилищно-коммунального хозяйства. По странному стечению обстоятельств, эти ремонтные работы выпали как раз на 2 августа, День ВДВ.