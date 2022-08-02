Общество

Пензенцы с осуждением высказались о неработающем в День ВДВ фонтане

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Подростки собирали монеты со дна фонтана. Чашу этого гидротехнического сооружения осушили, струи воды не били вверх и по обе стороны от гранитного основания, там, где пензенцы, как правило, освежались во время жары. Горожане связали наступившую на площади засуху с праздничным днем. Точнее, с виновниками торжества, которые 2 августа любят купаться в городских достопримечательностях.

Тем временем парни в голубых беретах, прогуливавшиеся по улице Московской, даже не думали совершать заплыв.

«Я как-то нейтрально, что он работает, что нет. Мы цивильно», - отметил мужчина.

Жители и гости областного центра подходили, заглядывали вглубь чаши и видели только дорогостоящие элементы светомузыкальной конструкции. Все внутренности одной из главных достопримечательностей Пензы были как на ладони. Металлические трубы, лампы, провода и спасали от группы в полосатых майках таким радикальным способом, как слив воды, уверены прохожие.

«Чтобы там ничего не повредить, я думаю, ведь вэдэвэшники, как известно, люди такие, им можно сегодня. Наверное, с фонтаном - это чересчур», - высказалась женщина.

«Я считаю, что это неправильно. Традиции есть традиции. Пусть купаются, это никому не мешает, тем более такая погода», - заявил пензенец.

Отсутствие воды в чаше пензенского фонтана в городской администрации объяснили профилактическими мероприятиями, которые проводит департамент жилищно-коммунального хозяйства. По странному стечению обстоятельств, эти ремонтные работы выпали как раз на 2 августа, День ВДВ.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Разогнать департамент ЖКХ досрочно в целях наказания и экономии бюджетных средств!

Гость||

Проблем других нет, кроме как закрытый на профилактику фонтан?

Гость||

А дырявого Иван-коня брезентом не накрыли в защиту от надругательства?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По странному стечению обстоятельств, эти ремонтные работы выпали как раз на 2 августа, День ВДВ.
Вам самим то не стыдно?

Гость||

"По странному стечению обстоятельств, эти ремонтные работы выпали как раз на 2 августа, День ВДВ"... Так и скажите, что только детей можете гонять, а тут и обратно прилететь может!

Гость||

А цвета ХК"Дизель" поменялись не по странному стечению обстоятельств?

Имя: Гость
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