Более 8 000 пензенских ребят ждут помощи при сборах в школу

02.08.2022 | 16:14

В Пензенской области в понедельник, 1 августа, стартовала акция «Собери ребенка в школу». О ней на брифинге рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

В помощи нуждаются около 5 000 пензенских семей. Им необходимо подготовить к 1 сентября более 8 000 ребят школьного возраста.

«Реестр потенциальных получателей уже сформирован. В него включены семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из числа многодетных семей, малообеспеченных семей, семей, находящихся на различных видах профилактического учета, семей, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей, имеющих опеку над несовершеннолетними детьми», - пояснил Алексей Качан.

Желающие помочь пензенцы, а также те жители региона, которым требуется материальная поддержка в сборе детей в школу, могут получить консультацию, позвонив на горячую линию по номеру 8-800-511-01-17.

Также можно принести вещи, канцелярские принадлежности и другие предметы в пункт приема в центре соцобслуживания населения, который открылся в каждом муниципальном районе и городском округе.

«В этом году на базе Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению организован центральный пункт приема благотворительной помощи (Пенза, 5-й Виноградный проезд, 22, телефон 8-(8412)-96-37-64). Собранные вещи будут адресно переданы нуждающимся семьям», - добавили в пресс-службе областного правительства.