Общество

Более 8 000 пензенских ребят ждут помощи при сборах в школу

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В Пензенской области в понедельник, 1 августа, стартовала акция «Собери ребенка в школу». О ней на брифинге рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан.

В помощи нуждаются около 5 000 пензенских семей. Им необходимо подготовить к 1 сентября более 8 000 ребят школьного возраста.

«Реестр потенциальных получателей уже сформирован. В него включены семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из числа многодетных семей, малообеспеченных семей, семей, находящихся на различных видах профилактического учета, семей, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей, имеющих опеку над несовершеннолетними детьми», - пояснил Алексей Качан.

Желающие помочь пензенцы, а также те жители региона, которым требуется материальная поддержка в сборе детей в школу, могут получить консультацию, позвонив на горячую линию по номеру 8-800-511-01-17.

Также можно принести вещи, канцелярские принадлежности и другие предметы в пункт приема в центре соцобслуживания населения, который открылся в каждом муниципальном районе и городском округе.

«В этом году на базе Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению организован центральный пункт приема благотворительной помощи (Пенза, 5-й Виноградный проезд, 22, телефон 8-(8412)-96-37-64). Собранные вещи будут адресно переданы нуждающимся семьям», - добавили в пресс-службе областного правительства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

а кому сейчас не требуется помощь в сборе детей в школу? только за форму на двоих пришло 20 тысяч отдать, а ещё спортивная форма нужна, обувь, рюкзак, канцелярия. Про всякие ремонты и прочие сборы в школе молчу уже.

Гость||

опять сборы

Гость||

16,23. вам капитал материнский на что выделяют? И все мало?

Гость||

Гость писал(a):

16,23. вам капитал материнский на что выделяют? И все мало?
давно ли маткапитал можно стало тратить на сборы к школе? не понимаешь ничего, у помалкивай тогда

Гость||

На образование детей можно. Это не считается?

Гость||

Гость писал(a):

давно ли маткапитал можно стало тратить на сборы к школе? не понимаешь ничего, у помалкивай тогда
Можно, по 20 тыс в месяц можно брать из материнского капитала на текущие нужды. Просто эти постояннорожающие привыкли на халяву от государства жить. Нафига вы этих детей плодите без перерыва, если прокормить и одеть не можете. Все вам должны, государство платит, добрые люди собирают, а вы все рожаете и рожаете. Ну люди же, мозг надо включать, а не только ноги раздвигать.

Гость||

Предполагается, что если вы рожаете ребенка, то вы уж не совсем голытьба беспросветная, что даже в школу собрать не в состоянии.

Гость||

Когда рожалка в приоритете над мозгами, это беда для всех. И для полуголодных и полураздетых детей, и для государства, и для граждан, которые живут рядом с такими семьями. Не можешь зарабатывать, не размножайся. Это мое личное мнение, думаю, вполне обоснованное.

Гость||

Они и детей рожают из-за квартир и машин на маткапитал. О себе думают.

Гость||

Наши родители ничего не получали, даже учебники покупали за свой счет, а эти ноют и ноют, стонут и просят по 10 рублей каждый год плюс к тому, что уже имеют.

Гость||

Я так думаю - нет возможности собрать ребенка в школу - нечего его и учить. Пусть дома сидит, все равно толку от него не будет. Если у родителей нет ума, чтобы его одеть и прокормить, то этот генетический минимум учить не надо. Вырастет - будет обслуживающим персоналом у более умных и образованных.

Гость||

Если посчитать то по скромному минимуму, чтоб 1 родитель мог прожить сам и содержал 1 ребенка нужно получать тысяч 50. Много ли в нашем городе работодателей платят такие з/п? Думаю, что единицы. А если получаешь доход ниже, то тут уж хочешь не хочешь становишься нуждающимся.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также можно принести вещи, канцелярские принадлежности и другие предметы в пункт приема в центре соцобслуживания населения, который открылся в каждом муниципальном районе и городском округе.
Вы там совсем умом тронулись, думаете, сердобольные люди тупые? А где денежки, которые государство выделяет тем же малообеспеченным через соцобслуживание? Растащили по своим деткам работнички соцобеспечения?

Гость||

Гость писал(a):

Я так думаю - нет возможности собрать ребенка в школу - нечего его и учить. Пусть дома сидит, все равно толку от него не будет. Если у родителей нет ума, чтобы его одеть и прокормить, то этот генетический минимум учить не надо. Вырастет - будет обслуживающим персоналом у более умных и образованных.
Вот золотые слова,только как их вложить в уши малограмотным яжематерям и их полуглупым самцам с инстинктом размножения на авось?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|02.08.2022 16:49|

Если посчитать то по скромному минимуму, чтоб 1 родитель мог прожить сам и содержал 1 ребенка нужно получать тысяч 50

Если хотите ребенка, зарабатывайте, если здесь не получается - поезжайте туда, где платят. А просто так плодить детей, не имея возможности их кормить-содержать, ну, извините, вы же не кошки деревенские, которым все равно, лишь бы кот был рядом.

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Имя: Гость
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