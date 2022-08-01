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Общество

За 7 месяцев в Пензенской области в «пьяных» ДТП погибло 11 человек

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В Пензенской области с начала 2022 года случилось 44 ДТП с участием пьяных водителей. В таких авариях 11 человек погибло, 60 получили травмы различной степени тяжести.

Только за июль произошло 7 ДТП, в результате которых ушли из жизни 4 человека, 8 получили телесные повреждения.

Еженедельно сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Так, в период с 29 по 31 июля на дорогах региона были задержаны 58 водителей подшофе.

«Госавтоинспекция напоминает, что, в соответствии с частью 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет», - предупредили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Всех, кто видит, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, просят сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412)-59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по номеру 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) машины и направление движения.

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