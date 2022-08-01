В Пензе временно запретят движение машин на улице К. Маркса

В Пензе утвердили временную схему организации дорожного движения на субботу, 6 августа. Согласно ей, будет запрещено движение транспорта на участке улицы Карла Маркса от Кирова до Советской/Володарского.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.
Движение будет ограничено с 7:00 до 7:45.
Запрет связан с обеспечением безопасности гостей и участников торжественного переноса ковчега с частицей мощей Сергия Радонежского в Спасский кафедральный собор.
Известно, что крестный ход начнется в 7:00 на перекрестке улиц Московской и Кураева. Возглавит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Ковчег останется в Спасском соборе до 19:00 7 августа. В эти два дня там будут проходить молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, посетить которые смогут все желающие (храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00).
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