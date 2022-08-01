В Пензе временно запретят движение машин на улице К. Маркса

01.08.2022 | 13:07

В Пензе утвердили временную схему организации дорожного движения на субботу, 6 августа. Согласно ей, будет запрещено движение транспорта на участке улицы Карла Маркса от Кирова до Советской/Володарского.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Движение будет ограничено с 7:00 до 7:45.

Запрет связан с обеспечением безопасности гостей и участников торжественного переноса ковчега с частицей мощей Сергия Радонежского в Спасский кафедральный собор.

Известно, что крестный ход начнется в 7:00 на перекрестке улиц Московской и Кураева. Возглавит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ковчег останется в Спасском соборе до 19:00 7 августа. В эти два дня там будут проходить молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, посетить которые смогут все желающие (храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00).