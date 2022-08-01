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Общество

В Пензе временно запретят движение машин на улице К. Маркса

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В Пензе утвердили временную схему организации дорожного движения на субботу, 6 августа. Согласно ей, будет запрещено движение транспорта на участке улицы Карла Маркса от Кирова до Советской/Володарского.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Движение будет ограничено с 7:00 до 7:45.

Запрет связан с обеспечением безопасности гостей и участников торжественного переноса ковчега с частицей мощей Сергия Радонежского в Спасский кафедральный собор.

Известно, что крестный ход начнется в 7:00 на перекрестке улиц Московской и Кураева. Возглавит его митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ковчег останется в Спасском соборе до 19:00 7 августа. В эти два дня там будут проходить молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, посетить которые смогут все желающие (храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00).

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Источник — фото 2 penza-gorod.ru
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Гость||

Мостовики на Рябова за пару часов справились, попы за 5 мин ящик не перенесут?

Гость||

Почем опиум для народа?

Гость||

Шлындают и шлындают рясобрюхие, аки дихлофосом бородатых обработали, неуемные жуки колорадские , прости Господи. Тьфу на них 100000 раз.

Гость||

давайте пол города оставновим ради костей

а лучше ещё запретим продавать алкоголь остановим экономику ради развлечения

Гость||

опять из за кучки сектантов и их жрецов проблемы для нормальных людей.

Гость||

вот бы щей из мощей!

Гость||

Гость писал(a):

опять из за кучки сектантов и их жрецов проблемы для нормальных людей.
Это какие у тебя проблемы, нормальный людь?

Гость||

Тирпене смирене паслушане наш удел.

Гость||

Гость писал(a):

Это какие у тебя проблемы
не проехать теперь там. И у города отобрали площадь, построив там мощехранилище за 13 миллардов бюджетных рублей!

Гость||

Вчера было 3 мильярда

Гость||

Гость писал(a):

Это какие у тебя проблемы

не проехать теперь там.

Я вот сейчас было даже подумал ты там когда нибудь ездил.

Гость||

Я там мощщи сутки напролет таскаю, так понятно?

Гость||

Гость писал(a):

Вчера было 3 мильярда
всегда было 12, а в свете последних трат стало 13

Гость||

Инфляция однако.

Имя: Гость
Комментарий:

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