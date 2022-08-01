На зарплату пензенцев можно купить менее 700 литров бензина

01.08.2022 | 09:40

Пензенская область вошла в двадцатку регионов РФ с наименьшей доступностью бензина марки АИ-92 для населения.

Рейтинг составили эксперты ria.ru.

Они подсчитали, сколько литров указанного вида топлива можно купить в месяц на чистую среднюю зарплату. Сурский край оказался на 68-й строчке списка из 85, между Ставропольским краем и Севастополем. В июне пензенцы могли приобрести 687 литров бензина, цена за литр которого составляла 46,94 руб.

Эксперты отметили, что за первое полугодие 2022-го стоимость литра АИ-92 снизилась на 0,2%.

Согласно рейтингу, больше всего бензина на чистую среднюю зарплату могли купить жители Ямало-Ненецкого АО - 2 380 литров. В июне топливо там стоило 43,90 руб., цена на него за первое полугодие уменьшилась на 10,2%. Далее в списке идет Москва - 2 110 литров (47,74 руб. за литр).

На последних строчках списка находятся Кабардино-Балкарская Республика (586 литров, 47,67 руб. за литр) и Ингушетия (570 литров, 48,22 руб. за литр).