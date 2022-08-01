Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|11:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

На зарплату пензенцев можно купить менее 700 литров бензина

Печать
Telegram

Пензенская область вошла в двадцатку регионов РФ с наименьшей доступностью бензина марки АИ-92 для населения.

Рейтинг составили эксперты ria.ru.

Они подсчитали, сколько литров указанного вида топлива можно купить в месяц на чистую среднюю зарплату. Сурский край оказался на 68-й строчке списка из 85, между Ставропольским краем и Севастополем. В июне пензенцы могли приобрести 687 литров бензина, цена за литр которого составляла 46,94 руб.

Эксперты отметили, что за первое полугодие 2022-го стоимость литра АИ-92 снизилась на 0,2%.

Согласно рейтингу, больше всего бензина на чистую среднюю зарплату могли купить жители Ямало-Ненецкого АО - 2 380 литров. В июне топливо там стоило 43,90 руб., цена на него за первое полугодие уменьшилась на 10,2%. Далее в списке идет Москва - 2 110 литров (47,74 руб. за литр).

На последних строчках списка находятся Кабардино-Балкарская Республика (586 литров, 47,67 руб. за литр) и Ингушетия (570 литров, 48,22 руб. за литр).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А на зарплату англичанина 1 000 литров и они в шоке от такой нищеты?

Гость||

Мощно работает Олег

Гость||

НИЩАЯ ПЕНЗА!!!

Гость||

Это прорыв? Или рывок???

Гость||

Вся забота верхушки области "налицо"...Пенза-входит в 20-ку самых нищих регионов страны

Гость||

Вам дают карту "Забота" и Вы опять недовольны...

Гость||

зачем так много, кто то что то хочет поджечь?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте