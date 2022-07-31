За сутки госпитализировали 6 жителей региона с СOVID-19, 2 скончались

31.07.2022 | 13:06

Коронавирус подтвердился еще у 48 жителей Пензенской области. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 19 пришлось на Пензу, по 8 - на город Заречный и Каменский район, 3 - на Шемышейский район, по 2 - на Земетчинский и Кузнецкий, по 1 - на Белинский, Бессоновский, Мокшанский, Нижнеломовский, Никольский и Пачелмский.

За сутки в стационары попали 6 жителей региона с коронавирусом. Выписались оттуда 13 человек. Двое инфицированных скончались.

Общее число выздоровлений теперь составляет 182 529, смертей - 5 991.

В целом за два с лишним года с начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 189 138 случаев СOVID-19, регион остается в красной зоне по заболеваемости.