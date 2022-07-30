Жители Пензенской области могут получить ИНН за три дня

30.07.2022 | 10:53

Жители Пензенской области могут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) за 3 дня, тогда как раньше требовалось до 10 суток.

Достичь этого удалось благодаря переходу на электронное межведомственное взаимодействие между налоговыми органами и многофункциональными центрами (МФЦ).

Теперь, принимая заявление гражданина о постановке на учет в налоговом органе и выдаче соответствующего свидетельства, сотрудники МФЦ формируют пакет электронных документов и передают их на рассмотрение в налоговый орган, а оттуда получают свидетельство об ИНН в электронном виде.

«Кроме того, теперь госпошлина за получение дубликата ИНН через МФЦ не взимается. Ранее она составляла 300 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.