Общество

В Пензенской области не нашли овощей и фруктов с ГМО

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За шесть месяцев 2022 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области исследовали 344 пробы плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям, 139 - по микробиологическим и 307 - по паразитологическим.

Выяснилось, что 1 образец не соответствовал по содержанию нитратов, 2 были нестандартными по паразитологическим показателям и 1 - по микробиологическим.

Также 83 пробы исследовали по физико-химическим показателям, 12 - по радиологическим и 7 проверили на ГМО.

«Во всех исследованных пробах плодоовощной продукции токсичные элементы, пестициды, микотоксины, генно-модифицированные организмы (ГМО), радионуклиды не выявлялись», - сообщили в пресс-службе управления.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Как в анекдоте: "в вашем портвейне крови не обнаружено"

Гость||

ГМО трудно найти в продаже. Но сколько хрюканины!

Гость||

Ну а если бы нашли,что-то изменилось бы!? Во всех мясных полуфабрикатах геномодифицированная соя, кукурузный крахмал,а они в овощах задумали искать. В овощах кроме ГМО великое множество химической отравы,которую,кстати,люди уже и без анализов научились распознавать,но овощи эти никуда с прилавков не делись,а иначе те,у кого нет своего огорода ,без овощей останутся. Стул про ГМО пишут-успокаивают.

Гость||

ничего бы НЕ изменилось, если бы нашли... зато на прилавках магазинов ПРОСРОЧКИ хоть Ж... ешь!

Имя: Гость
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