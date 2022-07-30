В Пензенской области не нашли овощей и фруктов с ГМО

За шесть месяцев 2022 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области исследовали 344 пробы плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям, 139 - по микробиологическим и 307 - по паразитологическим.
Выяснилось, что 1 образец не соответствовал по содержанию нитратов, 2 были нестандартными по паразитологическим показателям и 1 - по микробиологическим.
Также 83 пробы исследовали по физико-химическим показателям, 12 - по радиологическим и 7 проверили на ГМО.
«Во всех исследованных пробах плодоовощной продукции токсичные элементы, пестициды, микотоксины, генно-модифицированные организмы (ГМО), радионуклиды не выявлялись», - сообщили в пресс-службе управления.
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