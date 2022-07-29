29.07.2022 | 10:49

В Пензенской области выявили несколько очагов птичьего гриппа. Об этом пресс-служба регионального минсельхоза сообщила в четверг, 28 июля.

В тот день состоялось внеочередное заседание межведомственной противоэпизоотической комиссии, на котором рассмотрели меры по недопущению распространения заболевания.

Очаги пастереллеза зарегистрировали в Колышлейском, Башмаковском и Пензенском районах. В каждом из случаев речь идет о заражении птицы в личных подсобных хозяйствах граждан.

Летом 2018 года в регионе устанавливался карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Ограничительные мероприятия были введены на отдельных территориях области, включая Колышлейский и Белинский районы, признанные экспертизой очагами заболевания.

Тогда привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3 500 рублей предпринимательницу, которая привезла на реализацию полторы тысячи голов птицы без документов.