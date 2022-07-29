В Пензенской области трудоустроено 3 387 подростков с начала лета

29.07.2022 | 19:45

На одном из пензенских предприятий трудоустроена группа подростков. Школьники во время каникул имеют возможность заработать. Опыт, полученный во время такой временной занятости, поможет в будущем.

«Выпуститься по специальности «инженер», работать либо на предприятиях подобного рода, то есть на строительстве уникальных инженерных сооружений, либо проектировать и строить здания», - наметил школьник Иван Казаков.

Сейчас юноша комплектует наборы для различного типа изделий, но фронт работы может быть и иным - довелось поработать с инструментами.

«Упаковщики, комплектовщики, сборщики узлов - где разрешено использовать их труд. Они работают только по 4 часа», - рассказал начальник цеха Александр Николаев.

«Подросток должен обратиться в центр занятости населения по месту регистрации и предъявить паспорт. Если трудоустраивается ребенок младше 16 лет, то необходимо письменное разрешение одного из родителей либо опекуна», - сообщила начальник отдела Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Васильева.

Предприятие уже не первый год сотрудничает с центром занятости по вопросам трудоустройства подростков в летний период. Некоторые, отучившись и получив специальность, затем устраиваются на завод на постоянной основе, тем самым повышается престиж рабочих профессий.

«Зарплата на производстве сейчас выросла, находится на довольно высоком уровне, поэтому люди стремятся идти на рабочие специальности, где нет на данный момент такой конкуренции, как в других отраслях», - отметил Александр Николаев.

С начала лета в Пензенской области трудоустроено 3 387 подростков старше 14 лет.