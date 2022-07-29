Квартиры в «Арбековской заставе» можно купить с выгодой до 2 350 000

29.07.2022 | 13:19

Группа компаний «Территория жизни» к началу учебного года предлагает специальные цены и выгодные условия на покупку квартиры в «Доме у школы» в рамках действующих акции «Портфель выгод» и «Квартира дня».

До 1 сентября покупателям просторных 2- и 3-комнатных квартир в 3-й и 4-й очереди «Дома у школы» (11-е строение 6-го микрорайона) предоставляется суммарная скидка (до 15% стоимости приобретаемого жилья), а также действует субсидирование ипотечной ставки от застройщика. Выгода от покупки может составить до 2 350 000 рублей*. Ключи от купленной квартиры можно получить сразу после регистрации сделки и быстро переехать.

Данное предложение будет актуальным для семей с детьми, для тех, кто планирует приобрести квартиру рядом с новой школой, которая является гордостью микрорайона, в которой учится более 1 100 детей. Здесь есть прекрасная спортивная площадка, оборудованные компьютерные классы и классы по робототехнике, активно проводятся факультативные занятия дополнительного образования различной направленности.

Многие родители мечтают о том, чтобы учебное заведение было в шаговой доступности. Жильцам «Дома у школы» не нужно волноваться за безопасность детей, идущих в школу или домой.

Выгода до 2 350 000 рублей* формируется из следующих акций:

- скидка 10% по акции «Квартира дня» - до 550 000 руб.;

- льготная ипотечная ставка и субсидирование процентов по ипотеке застройщиком - до 1 500 000 руб.;

- дополнительная 5%-я скидка на квартиру в «Доме у школы», если ребенок учится в школе № 78 или скоро станет ее учеником, а также для сотрудников школы - до 300 000 рублей.

В ближайшее время начнется передача ключей собственникам 3-го этапа строительства.

«Особенно хочется отметить то, что в микрорайоне - готовая развитая инфраструктура. Рядом - крупный торговый центр «Квартал», детский сад, храм, магазины, пешеходная аллея и парк, многоуровневый паркинг, остановки общественного транспорта, хорошая транспортная доступность. Кроме того, мы впервые объединяем нескольких выгодных предложений при покупке одной квартиры, благодаря чему семья школьника получает внушительную скидку от стоимости приобретаемой недвижимости и ощутимо экономит на ипотечном платеже - общая выгода достигает 2,35 млн руб.», - комментирует коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Сейчас можно приобрести просторную 2-комнатную квартиру (64 кв. м) классической планировки в ипотеку с ежемесячным платежом от 16 090 рублей**. Застройщик не только предлагает выгодную стоимость, но и субсидирует ставку по ипотеке.

В «Доме у школы» квартиры сдаются с предчистовой отделкой - это идеальный вариант для тех, кто хочет реализовать собственный дизайнерский замысел. В квартирах готова стяжка пола, штукатурка стен, а так же выполнена разводка для электрооборудования и воды.

Представлены варианты квартир классического и евроформата с теплыми лоджиями. Выбрать можно здесь.

В шоурумах офисов продаж компании менеджеры проведут подробную консультацию, подберут наиболее подходящий вариант и оформят сделку.

Офисы продаж работают с 9:00 до 21:00 как в будние дни, так и в выходные. Предварительно следует записаться по телефону 8 (8412) 203-000.

Адреса офисов продаж:

- г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29;

- г. Пенза, ул. Ульяновская, 91а.

*Название рекламной акции - «Портфель выгод». Указана сумма выплат в рамках действия следующих акций: «Квартира дня», «Честное субсидирование» и «Портфель выгод».

В рамках акции предоставляется дополнительная скидка 5% на покупку 2- и 3-комнатных квартир в 3-й и 4-й очереди стр. № 11, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (4-я очередь введена в эксплуатацию). Необходимо предоставить дополнительные документы: справку, что несовершеннолетний член семьи обучается в МБОУ СОШ № 78, для сотрудников МБОУ СОШ № 78 - справку с места работы. Скидка суммируется с акцией «Честное субсидирование» и акцией «Квартира дня» (скидка 10%). Количество квартир ограничено. Срок действия акции - с 08.07.2022 по 01.09.2022.

**Расчет произведен для 2-комнатной квартиры (64,96 кв. м), расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (4-й этап строительства). Дом сдан.

Процентная ставка 4,1% годовых - при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц и при наличии страхования в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) и 6 млн рублей (для иных регионов Российской Федерации). Первоначальный взнос - от 30% стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита - до 30 лет. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам можно узнать на сайте www.psbank.ru. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.