Дождь в Пензе проверил деревья и транспорт на прочность

29.07.2022 | 18:00

Ремонт улицы Кирова сильно осложнил дорожное движение во время ливня. Под водой не видны колодцы. Из-за срезанного асфальта уровень проезжей части стал ниже, дорога сразу заполнилась водой и превратилась в реку.

Пирамидальный тополь решил соорудить горизонтальную конструкцию: часть дерева рухнула на парковку и накрыла две машины.

«Я выскочил, хотел посмотреть повреждения, но ветки до такой степени тяжелые, что невозможно приподнять. Позвонил в ГИБДД, они отослали к участковому», - рассказал автовладелец Геннадий Соркин.

Полиция прибыла часа через полтора, к тому времени подошел и владелец второй машины. Lexus пострадал меньше, чем Hyundai, стоявший ближе к дереву, так что ствол всей тяжестью повалился на авто.

Близ перекрестка с улицей Горького вынужденно остановился троллейбус № 6. Водитель, стоя по щиколотку в воде, пыталась приладить штанги к проводам.

Перестали работать светофоры. Пешеходы, махнув рукой на правила, перебегали дорогу как получится. Водители с трудом выбирались из ливневых рек.

На том же самом месте чуть позже снова застыл троллейбус - уже № 7. Непогода, как обычно, проверила всех и вся на прочность.

В центре бушевал ливень, ближе к Южной Поляне прошел град.

Этим летом природа не дает пензенцам расслабиться. Горожане запомнят его надолго.