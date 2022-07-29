Общество

Дождь в Пензе проверил деревья и транспорт на прочность

Печать
Telegram

Ремонт улицы Кирова сильно осложнил дорожное движение во время ливня. Под водой не видны колодцы. Из-за срезанного асфальта уровень проезжей части стал ниже, дорога сразу заполнилась водой и превратилась в реку.

Пирамидальный тополь решил соорудить горизонтальную конструкцию: часть дерева рухнула на парковку и накрыла две машины.

«Я выскочил, хотел посмотреть повреждения, но ветки до такой степени тяжелые, что невозможно приподнять. Позвонил в ГИБДД, они отослали к участковому», - рассказал автовладелец Геннадий Соркин.

Полиция прибыла часа через полтора, к тому времени подошел и владелец второй машины. Lexus пострадал меньше, чем Hyundai, стоявший ближе к дереву, так что ствол всей тяжестью повалился на авто.

Близ перекрестка с улицей Горького вынужденно остановился троллейбус № 6. Водитель, стоя по щиколотку в воде, пыталась приладить штанги к проводам.

Перестали работать светофоры. Пешеходы, махнув рукой на правила, перебегали дорогу как получится. Водители с трудом выбирались из ливневых рек.

На том же самом месте чуть позже снова застыл троллейбус - уже № 7. Непогода, как обычно, проверила всех и вся на прочность.

В центре бушевал ливень, ближе к Южной Поляне прошел град.

Этим летом природа не дает пензенцам расслабиться. Горожане запомнят его надолго.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Гость||

Дождь каждый раз проверяет и показывает "работу" Пензенской власти...

Гость||

Чет вроде ничего экстраординарного не было, обычный дождь с грозой. Теперь после каждого дождя будет "бедствие"?

А может привлечь к ответвеннсти тех кто проектировал, утверждал и принимал дорожную сеть на которой потопы?

Гость||

Летом и дождик? Да вы чтооооо?

Гость||

А зима тоже приходит внезапно

Гость||

Жмых-4

Гость||

Как непогода так сразу про машины пишут,как там они бедные? все целы?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте