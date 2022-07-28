Общество

В Заречном во время условного пожара в МСЧ-59 спасли двух человек

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В четверг, 28 июля, в Заречном состоялись пожарно-тактические учения на здании терапевтического корпуса МЧС № 59.

По легенде возгорание началось на посту медсестры на 4-м этаже. Такое сообщение получил диспетчер центрального пункта пожарной связи. На условный пожар прибыли 10 единиц техники и 31 человек личного состава.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. Благодаря системе оповещения здание самостоятельно покинули 55 человек, однако двое еще оставались в здании. На их поиск и ликвидацию очага возгорания направились звенья газодымозащитной службы. Одного человека они вывели на воздух с помощью спасательного устройства и передали бригаде скорой помощи, второго эвакуировали из окна 4-го этажа по автолестнице.

«На пожарно-тактических учениях сотрудники МЧС отработали взаимодействие с персоналом объекта и службами жизнеобеспечения города. Подобные занятия проводятся систематически. На них пожарные оттачивают свои навыки и повышают уровень профессионального мастерства», - сообщили в администрации Заречного.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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