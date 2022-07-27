Общество

В среднем каждый житель области за полгода получил услуги на 28,1 тыс.

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Общая стоимость платных услуг, которые получили жители Пензенской области за 6 месяцев этого года, составила 35,8 млрд руб. Это на 8,9% больше, чем в первом полугодии 2021-го.

Наибольшая составляющая (31,2%) по-прежнему приходится на коммунальные услуги: за них пензенцы в общей сложности отдали 11,2 млрд руб.

В расходах населения значительную долю занимают телекоммуникационные(14,3%) и транспортные (11,6%) услуги (5,1 млрд и 4,2 млрд руб. соответственно).

3,9 млрд руб. - совокупная стоимость полученных населением бытовых услуг, из которых самыми популярными были ремонт и строительство жилых и других зданий (32,5%), техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (29,7%),

В Пензастате подытожили: в среднем каждому жителю региона в январе - июне оказаны платные услуги на 28,1 тыс. руб.

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Источник — фото pixabay.com
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