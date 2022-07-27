Общество

В Пензенской области стало в четыре раза меньше лесных пожаров

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За первое полугодие 2022-го количество возгораний в Пензенской области смогли сократить в 4 раза. Всего зафиксировано 10 лесных пожаров, их удалось оперативно ликвидировать. На охрану и защиту зеленого фонда в этом году направили 52,5 миллиона рублей, 17 из них потратили на спецтехнику.

«Помогает пожарным в борьбе с огненной стихией в лесном фонде - повышается скорость реагирования лесопожарных служб. В 2022 году в связи с выделением финансирования из федерального бюджета область впервые полностью готова к лесопожарному сезону», - сообщил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Андрей Ермолаев.

Активно ведется работа по обустройству минерализованных полос. С начала года прочистили 428 км просек, установили 560 аншлагов и 733 шлагбаума на въездах в лесные зоны. Во благо пожарной безопасности служат и изменения в законах: взыскания за нарушения увеличили в 10 раз.

«Штраф для граждан - до 30 тысяч рублей, это очень ощутимые деньги. Штрафы для юрлиц доходят до 400 тысяч, для должностных лиц - до 50 тысяч», - уточнил Андрей Ермолаев.

Для кого-то неосторожность может обернуться и лишением свободы. Так, в Пензенской области по факту возникновения лесного пожара в 2022 году возбуждено 1 уголовное дело. Лето не засушливое, но в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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