В Пензенской области стал известен график доставки пенсий в августе

27.07.2022 | 13:07

Отделение ПФР по Пензенской области опубликовало график доставки пенсий и других социальных выплат на август.

Пенсионерам, получающим деньги через банк в период с 5-го по 12-е число, выплаты профинансируют 4 августа; с 13-го по 19-е - 12-го числа; с 20-го по 22-е - 19 августа; с 23-го по 25-е - 22-го.

Доставка пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи производится по графикам, составленным отделениями почтовой связи и согласованным с Отделением ПФР по Пензенской области. При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении.

Что касается мер соцподдержки (выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки; пособий на детей от 8 до 17 лет; выплат по уходу за детьми до полутора лет; ежемесячных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и т. д.), то через банки их профинансируют 3 августа.

Тем, кто выбрал способ доставки «Почтой России», средства будут доставляться в период с 3 по 25 августа.

Тем, кто обратился за данными пособиями впервые, а также в случаях продления выплаты или изменения жизненных обстоятельств доставка выплат осуществляется по отдельному графику. Эти пособия выплачиваются в месяце, следующем за месяцем, за который выплачиваются, то есть в августе за июль и так далее.

«Ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет из средств материнского капитала перечисляется ежемесячно с 3-го по 26-е число. Как правило, выплата перечисляется примерно в один и тот же промежуток в несколько дней. Если привычные даты получения пособия выпадают на выходные дни, средства перечисляются в последующие рабочие дни», - напомнили в пресс-службе отделения.