В Пензе кошку ошибочно приняли за бездомную и забрали в приют

27.07.2022 | 18:30

Кошка исчезла со двора собственного дома на Антонова, 16. Хозяйка, как обычно, разрешила ей полежать на травке, а через какое-то время хватилась: животного нет, голоса не подает.

«Она беспородная, но красивая. Я ее покормила и ушла, а вечером ищу - нет нигде. Молодой человек сказал, что две девушки вышли с пеленкой, забрали - она спала - и увезли», - изложила суть истории пенсионерка Галина Грозова.

Такого на Антонова, 16, никогда не было. Инициативная группа, подключилась к розыску. В социальной сети на странице зареченского фонда «Лохматый друг» жители обнаружили фото пропавшей. Волонтеры изложили историю спасения молодой кошки, но на самом деле ей уже 16.

Местные сыщики скопировали на телефон записи с камеры видеонаблюдения и внимательно изучили записи на странице фонда: волонтеры просят неравнодушных пожертвовать деньги на содержание и стерилизацию обитателей приюта. Жильцы дома Антонова, 16, стали эмоционально требовать возврата кошки.

«Я позвонила - мне ответили, что кошка живая. Предложили позвонить Татьяне, она в курсе. Набираю Татьяну - та не отвечает. Беспокоимся все, думаем, что кошки и нет», - рассказала жительница дома № 16 на ул. Антонова Надежда Овчинникова.

На указанные номера телефонов звонили многие - трубку там не поднимали, тревога у людей нарастала. Вскоре на связь вышла исполнительный директор организации и пояснила: волонтеры приняли животное за бездомное.

«Увидели кошку на газоне, ее забрали. У подъезда сидел мужчина, его спросили,чья кошка. Он не ответил. Когда привезли в центр на стериль, ее понесли на обработку - так положено. Она вырвалась и убежала. Ищем до сих пор, если найдем - девочки привезут обратно», - сообщила учредитель центра стерилизации БФ «Лохматый друг» Лариса Захарова.

Где теперь бродит пропавшая, неизвестно. Может попасться на глаза в районе Заречного, Ахун, ГПЗ. Ее очень ждут на Антонова 16.