Цена контрактов на ремонт дорог в Пензенской области может подняться

27.07.2022 | 10:09

В Пензенской области принято постановление правительства, предусматривающее возможность изменения государственных контрактов на ремонт или содержание автодорог регионального и межмуниципального значения.

Документ разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ. Эта мера вызвана увеличением цен на строительные ресурсы, используемые при исполнении таких контрактов.

Постановление применимо к контрактам, заключенным до 1 июля 2022 года. Цена контракта может быть увеличена более чем на 30% в пределах доведенных лимитов.

«Органам местного самоуправления Пензенской области рекомендовано принять на своем уровне аналогичный нормативный акт, обеспечивающий возможность изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.