Общество

Цена контрактов на ремонт дорог в Пензенской области может подняться

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В Пензенской области принято постановление правительства, предусматривающее возможность изменения государственных контрактов на ремонт или содержание автодорог регионального и межмуниципального значения.

Документ разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ. Эта мера вызвана увеличением цен на строительные ресурсы, используемые при исполнении таких контрактов.

Постановление применимо к контрактам, заключенным до 1 июля 2022 года. Цена контракта может быть увеличена более чем на 30% в пределах доведенных лимитов.

«Органам местного самоуправления Пензенской области рекомендовано принять на своем уровне аналогичный нормативный акт, обеспечивающий возможность изменения существенных условий муниципальных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эта мера вызвана увеличением цен на строительные ресурсы, используемые при исполнении таких контрактов.
Откаты подорожали?

Гость||

Гость писал(a):

Откаты подорожали?
В том числе

Гость||

А чем вызвано подорожание бутилированной воды?Например три месяца назад 1,5литровая "Кувака" стоила 20р.,а сейчас 30-35р.???

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.07.2022 10:48|

А чем вызвано подорожание бутилированной воды?Например три месяца назад 1,5литровая "Кувака" стоила 20р.,а сейчас 30-35р.???

Жадностью. Упырь никогда не напьется кровью. Поможет лишь осиновый кол. Здесь аналогичная ситуация

Гость||

Гость писал(a):

А чем вызвано подорожание бутилированной воды?Например три месяца назад 1,5литровая "Кувака" стоила 20р.,а сейчас 30-35р.???
Сильно подорожала пластиковая бутылка. Плюс нужно повышать зарплаты работникам и закладывать амортизацию оборудования, запчасти для которого нужно как то доставать.

Гость||

Давно пора поднимать, пилить по мелочи надоедливое дело.

Имя: Гость
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