Общество

Новые случаи COVID подтверждены в Пензе, Заречном и 11 районах

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Во вторник, 26 июля, региональный оперативный штаб сообщил о 47 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 11 человек госпитализированы.

22 заболевших проживают в Пензе, 6 - в Заречном, 5 - в Кузнецком районе.

По 3 человека оказались инфицированы в Каменском и Нижнеломовском районах. По 1 случаю коронавирусной инфекции выявлено в Башмаковском, Белинском, Земетчинском, Неверкинском, Никольском, Пензенском, Спасском и Шемышейском районах.

Общее количество случаев подтвержденной коронавирусной инфекции с начала эпидемии в регионе достигло 188 885.

За это время выздоровели 182 429 человек, из которых 51 выписался 25 июля. Скончались 5 984 пациента с коронавирусом, в том числе 2 - за минувший день.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Пензенская область продолжает находиться в красной зоне (более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).

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