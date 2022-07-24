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Общество

Жителей Ахун не устраивают ответы чиновников о законности вырубки леса

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Обсуждение законности вырубки зеленых насаждений в Ахунах продолжается и вышло на новый виток. Пользователи общаются с представителями регионального правительства на странице губернатора во «ВКонтакте».

Местные жители возмущены тем, что сосны спиливают под строительство экопоселка. Им объяснили: земельные участки в районе проезда Грибоедова учтены в государственном кадастре недвижимости с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Находятся они в собственности физических лиц, которые могут распоряжаться имуществом по своему усмотрению. В границы особо охраняемой природной территории «Ахунский сосновый бор» эти участки не входят.

Людей такой ответ не успокоил.

«Регламенты ФЗ о курортах запрещают вырубку зеленых насаждений во второй и третьей зоне охраны. И вас просят обратиться в прокуратуру по вопросу законности приобретения этого участка АИК (Агентство ипотечного кредитования. - Прим. ред.) у психбольницы. Вопросы согласования и прочее. Не говоря уже о тех нарушениях, которые происходят там сейчас как следствие... А вы один и тот же ответ везде вставляете. Пусть прокуратура и ФСБ разберутся, как из психбольницы участок попал в АИК и как поменялась территориальная зона и вид разрешенного использования размещения корпусов больницы на ИЖС...» - обратился к чиновникам Максим Г.

Представитель правительства подтвердил, что участок по адресу проезд Грибоедова, 12, действительно находился в собственности регионального АИК.

«Решением Арбитражного суда Пензенской области от 9 июня 2017 года АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» признано банкротом по процедуре банкротства ликвидируемого должника с 6 июня 2017 года, исключено из Единого государственного реестра юридических лиц 1 марта 2020 года.

Вышеуказанный земельный участок был включен в конкурсную массу и в 2019 году продан по результатам торгов, проведенных в форме открытого аукциона, физическому лицу», - говорится в сообщении.

Что касается прочих спорных участков, то они, как указывалось ранее, также находятся в собственности физических лиц, в границы особо охраняемой природной территории не входят, повторился представитель.

Этот ответ людей тоже не устроил, желаемых разъяснений по своим вопросам они не получили, о чем тут же проинформировали чиновников: «У вас есть другие варианты ответов? Вопросы вам задают совсем другие. Возможно, нарушено законодательство...»; «Вы сколько нам будете рассказывать сказку про белого бычка? Я вам конкретные вопросы задала, вы мне опять воду льете».

Жители Ахун отстаивают лес с прошлого года, осенью они вызвали на место полицейских, которые обещали разобраться в ситуации. Сдавать позиции экоактивисты не намерены и дальше.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается прочих спорных участков, то они, как указывалось ранее, также находятся в собственности физических лиц, в границы особо охраняемой природной территории не входят, повторился представитель.
А ЛЮДИ УВАЖАЕМЫЕ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители Ахун отстаивают лес с прошлого года, осенью они вызвали на место полицейских
Они бы ещё пожарных вызывали. Здесь Генпрокуратуру вызывать надо, но они вряд ли возбудятся.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Регламенты ФЗ о курортах запрещают вырубку зеленых насаждений во второй и третьей зоне охраны. И вас просят обратиться в прокуратуру по вопросу законности приобретения этого участка АИК (Агентство ипотечного кредитования. - Прим. ред.) у психбольницы. Вопросы согласования и прочее. Не говоря уже о тех нарушениях, которые происходят там сейчас как следствие... А вы один и тот же ответ везде вставляете. Пусть прокуратура и ФСБ разберутся, как из психбольницы участок попал в АИК и как поменялась территориальная зона и вид разрешенного использования размещения корпусов больницы на ИЖС...» - обратился к чиновникам Максим Г.
Всё верно написано. Ахуны курортная территория. Вырубка зелёных насаждений запрещена. Вид разрешённого использования земельного участка на ИЖС законным способом изменить невозможно. Агентство ипотечного кредитования изначально получила землю в Ахунах незаконно. Где прокуратура и следственный комитет?

Гость||

Кувайцев за всё ответит перед законом.

Гость||

При Морже в городе творятся чудеса,которые ясно указывают на то, что он отрабатывает свой рай на земле перед богами земным.Одно успокаивает, что его в конце этого, начале следующего года ждёт арест и срок.

Гость||

Потерпите ещё немного, не все сроки давности по ответственности за манипуляции прошли. Вот как пройдут, так и пошлют вас в пешее эротическое путешествие и полиция, и ФСБ, и генпрокуратура со следственным комитетом.

Гость||

А в самом деле, что думает по этому безобразию руковожитель региона? По чему он-то отмалчивается?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.07.2022 12:40|

А в самом деле, что думает по этому безобразию руковожитель региона? По чему он-то отмалчивается?

Он поддерживает!

Имя: Гость
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