Жителей Ахун не устраивают ответы чиновников о законности вырубки леса

24.07.2022 | 11:24

Обсуждение законности вырубки зеленых насаждений в Ахунах продолжается и вышло на новый виток. Пользователи общаются с представителями регионального правительства на странице губернатора во «ВКонтакте».

Местные жители возмущены тем, что сосны спиливают под строительство экопоселка. Им объяснили: земельные участки в районе проезда Грибоедова учтены в государственном кадастре недвижимости с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Находятся они в собственности физических лиц, которые могут распоряжаться имуществом по своему усмотрению. В границы особо охраняемой природной территории «Ахунский сосновый бор» эти участки не входят.

Людей такой ответ не успокоил.

«Регламенты ФЗ о курортах запрещают вырубку зеленых насаждений во второй и третьей зоне охраны. И вас просят обратиться в прокуратуру по вопросу законности приобретения этого участка АИК (Агентство ипотечного кредитования. - Прим. ред.) у психбольницы. Вопросы согласования и прочее. Не говоря уже о тех нарушениях, которые происходят там сейчас как следствие... А вы один и тот же ответ везде вставляете. Пусть прокуратура и ФСБ разберутся, как из психбольницы участок попал в АИК и как поменялась территориальная зона и вид разрешенного использования размещения корпусов больницы на ИЖС...» - обратился к чиновникам Максим Г.

Представитель правительства подтвердил, что участок по адресу проезд Грибоедова, 12, действительно находился в собственности регионального АИК.

«Решением Арбитражного суда Пензенской области от 9 июня 2017 года АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» признано банкротом по процедуре банкротства ликвидируемого должника с 6 июня 2017 года, исключено из Единого государственного реестра юридических лиц 1 марта 2020 года.

Вышеуказанный земельный участок был включен в конкурсную массу и в 2019 году продан по результатам торгов, проведенных в форме открытого аукциона, физическому лицу», - говорится в сообщении.

Что касается прочих спорных участков, то они, как указывалось ранее, также находятся в собственности физических лиц, в границы особо охраняемой природной территории не входят, повторился представитель.

Этот ответ людей тоже не устроил, желаемых разъяснений по своим вопросам они не получили, о чем тут же проинформировали чиновников: «У вас есть другие варианты ответов? Вопросы вам задают совсем другие. Возможно, нарушено законодательство...»; «Вы сколько нам будете рассказывать сказку про белого бычка? Я вам конкретные вопросы задала, вы мне опять воду льете».

Жители Ахун отстаивают лес с прошлого года, осенью они вызвали на место полицейских, которые обещали разобраться в ситуации. Сдавать позиции экоактивисты не намерены и дальше.