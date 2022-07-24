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Общество

Пензенская область так и не вышла из красной зоны по коронавирусу

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В Пензенской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 47 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 23 пришлись на Пензу, 5 - на Заречный, 4 - на Пензенский район, 3 - на Бессоновский, по 2 - на Белинский, Лунинский и Нижнеломовский, по 1 - на Иссинский, Каменский, Кузнецкий, Мокшанский, Наровчатский и Шемышейский.

За последние 24 часа госпитализация потребовалась 9 жителям региона, зараженным COVID-19.

«23 июля выздоровевших 20 человек. Итого выздоровевших - 182 349. Умерших - 1 (5 980). Случаев подтвержденной COVID - 188 794», - уточнили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область так и не вышла из красной зоны по заболеваемости этой опасной инфекцией. Фиксируется более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток.

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Гость||

Давай маскоосёл, жги.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Давай маскоосёл, жги.

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Имя: Гость
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