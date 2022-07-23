Пензенские полицейские приняли участие в акции «Донор в погонах»

23.07.2022 | 17:00

Пензенские полицейские стали участниками акции «Донор в погонах». Около 60 сотрудников регионального управления министерства внутренних дел откликнулись на просьбу медиков.

«Зачастую главным условием сохранения жизни и здоровья граждан является наличие свободных компонентов донорской крови. Наши сотрудники очень четко понимают важность этого мероприятия и всегда с готовностью. принимают участие в проводимых мероприятиях», - сообщил начальник УРЛС УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Мобильный пункт забора крови развернули рядом со зданием УМВД. Стражи порядка предварительно заполнили необходимые анкеты, прошли медосмотр, сдали анализы.

«Очень своевременная и нужная акция. Спасибо всем донорам, которые пришли сдавать кровь. они должны знать, что их кровь очень востребованна и в скором времени поступит в лечебные учреждения. Все нуждающиеся будут ее получать», - рассказал врач-трансфузиолог Мартин Кокчян.

По мнению врачей, сотрудники органов внутренних дел - одни из наиболее подготовленных доноров, поскольку стараются уделять пристальное внимание своему здоровью.