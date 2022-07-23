Партия ЕР: Учащиеся смогут следить за капремонтом школ по интерактивной карте

23.07.2022 | 09:57

На страницах проекта ученики и их родители могут в режиме онлайн следить за капремонтом 2065 школ в 80 регионах, работы в которых запланированы в 2022-2023 годах.

«Единая Россия» и «Московский комсомолец» запустили специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ». На интерактивной карте проекта http://novayashkola.tilda.ws/ можно посмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте, пишет ЕR.ru.

Во вкладке «Моя идеальная школа» дети могут представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться. В разделе «Родительский контроль» будут размещаться комментарии родителей, учеников и общественников, которые контролируют ход капремонта и участвуют в приемке объектов.

В рамках проекта станут публиковаться не только новости о программе, но и мнения экспертов. А все желающие смогут оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи.

Как сообщил на пресс-конференции, посвященной старту информационного проекта «Единой России», министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас капремонт идет в 1 650 школах - к 1 сентября он будет закончен.

«Никаких сбоев нет, и те сроки, которые поставил президент, будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдет в 7 300 зданиях. В этом и следующем году в программу войдет не менее 3 000 школ. В основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались.

Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования. Учителя могут рекомендовать оборудование, которое необходимо для кабинетов физики, химии, биологии. Будет проходить повышение квалификации учителей, повышаться качество образования. Мы создаем равные условия всем школьникам для его получения - независимо от их места жительства», - подчеркнул министр.

Депутат фракции «Единая Россия» Государственной думы ФС РФ от Пензенской области Дмитрий Каденков подчеркнул, что развитие и поддержка сферы образования - одно из приоритетных направлений народной программы ЕР.

«В центре внимания – строительство и капитальный ремонт школ, особенно сельских. Всего в 2022 году капитальный ремонт будет проведен в 12 школах города и области. Этапы работ, которые идут по графику, контролируют депутаты фракции «Единая Россия», представители родительского комитета, учителя.

Кроме того, к началу учебного года свои двери распахнет уже построенный корпус школы в п. Мичуринском, рассчитанный на 225 человек. Я сам лично побывал на этом объекте. В настоящее время там проводится проверка соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. В школу завезено оборудование и инвентарь. В новое здание из старого корпуса переедут школьная библиотека, которая оснащена компьютерной техникой для доступа к электронным учебникам, и школьный музей», - заявил он.