Названы улицы Октябрьского района Пензы, где в 2023-м пройдет ремонт

23.07.2022 | 11:11

61 млн 58 тыс. 534,4 руб. - такова начальная сумма контракта на ремонт улиц в Октябрьском районе Пензы в 2023 году. Аукцион объявило городское управление ЖКХ, условия размещены на сайте госзакупок.

В проект контракта включен ремонт следующих объектов улично-городской сети:

- 2-й проезд Стасова - от 4-го проезда Пестеля до 1-го проезда Стасова;

- Магистральная - от улицы Новоселов до 7-го Брусничного проезда;

- проезд Гончарова - от дома № 3 до Серпуховской улицы;

- проезд Щербакова - от Серпуховской до Придорожной;

- улица Гончарова - от Серпуховской до Придорожной;

- улица Лозицкой - от пр-та Победы до пр-та Строителей;

- Новая - от дома № 7 до дома № 35, от дома № 27 до Тиражной;

- улица Павлова - от дома № 29 до проезда Литвинова;

- Тагильская - от ФАД М5 «Урал» до 1-го проезда Архангельского.

Источник финансирования - бюджет Пензы. Срок исполнения контракта - с 3 апреля по 1 сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что на ремонт дорог и тротуаров в Первомайском районе город готов потратить почти 133 млн руб. Согласно проекту, ремонту в следующем году подлежат Галетная и Ставропольская улицы, участок Дизельной - 3-й проезд Бурмистрова от Окружной до 40 лет Октября, Ивановский тупик, а также проезды Свердлова, Черниговские, Бухарские, Галетные, Батайские, 2-й Токарный, 3-й Подгорный.