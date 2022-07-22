Общество

Юные пензенцы увидели «Яркое лето» у себя во дворе

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На Ворошилова, 11, состоялся праздник двора. Каждое лето на разных площадках города собирается множество детей.

«У нас сейчас существует глобальная проблема - зависимость от гаджетов. Мы как раз созданы для того, чтобы знакомить детей вживую, чтобы они выходили дружить, как раньше, в наши любимые времена», - отметила руководитель молодежного клуба «Мост» Юлия Ипполитова.

Организаторы всегда стараются представить интересную развлекательную программу. В этот раз ребята были исследователями игровой площадки, участниками танцевального флешмоба и даже попали в сети коварных рыбаков.

Не обошлось и без песен. Перед детьми выступила их сверстница из студии эстрадного вокала «Фэнтези».

Праздник назвали «Яркое лето», и все каникулы волонтеры молодежного центра «Мост» стараются заряжать позитивом маленьких пензенцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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