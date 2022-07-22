С начала сезона от укусов клещей пострадало свыше 1 000 пензенцев

22.07.2022 | 11:09

В Пензенской области за неделю в медицинские организации обратились 58 человек, укушенных клещами, в том числе 24 ребенка (неделей раньше - 49 жителей региона, в том числе также 24 несовершеннолетних).

Данные на четверг, 21 июля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1 010 человек, из них 409 - дети.

В лабораториях за неделю исследовали 113 снятых с людей членистоногих, в 18 из которых нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всего с начала сезона проведено 948 исследований, в 153 кровососах (16,1%) оказались боррелии.

Новые случаи боррелиоза за неделю не выявлены. С января по июнь в регионе зафиксировано 19 случаев заболевания (1 - в Наровчатском районе, 2 - в Пензенском, 16 - в областном центре).