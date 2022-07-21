За полгода в Пензенской области после ЭКО родилось 120 детей

21.07.2022 | 09:29

За шесть месяцев 2022 года жительница Пензенской области провели 546 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на общую сумму 47,8 млн рублей.

«При этом было осуществлено 150 процедур криоконсервации эмбрионов и 225 процедур размораживания криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом в полость матки», - сообщили в ТФОМС Пензенской области.

В итоге после процедуры ЭКО родилось 120 детей, из них 18 двойняшек.

ЭКО для бесплодных пар проводится бесплатно по полису ОМС, причем в медицинских организациях, расположенных не только в Пензенской области, но и за ее пределами. Вне региона процедуру провели 22 пациенткам.

«В случае возникновения показаний использование донорских ооцитов, донорской спермы, донорских эмбрионов, ПГТ (исследование эмбриона на наличие хромосомных аномалий и генетических заболеваний на раннем этапе развития) производится дополнительно за счет личных средств и иных средств, предусмотренных законодательством РФ», - уточнили специалисты.