Общество

Пензячке пояснили, почему на новой дороге не будет левых поворотов

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Администрация Пензы дала разъяснения по поводу отсутствия левых поворотов на новой автодороге в микрорайоне Дальнее Арбеково.

Тему подняла жительница областного центра на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте». Она напомнила, что раньше в двух полосах дороги не было проблем при поворотах налево: при движении в центр города - на улицу Лядова, при движении из центра - в «Эко-квартал», а аварии случались крайне редко.

«Теперь же стал гораздо затруднительнее проезд к почти 30 многоквартирным высотным домам, к детскому саду, школе, детской и взрослой поликлинике», - высказала она свои претензии.

Ответ пришел со страницы администрации Пензы. В нем говорится, что работы ведутся в соответствии с проектной документацией

«Категория дороги не позволяет выносить левые повороты кроме как на разворотных кольцах. По проекту новая автодорога от 2-го микрорайона Арбеково соединит проспект Строителей в районе улицы Ладожской с транспортной развязкой 624 км с дальнейшим выходом в микрорайон «Лугометрия» и на трассу М5. Соответственно на этой дороге будет очень интенсивное движение транспорта. Именно с целью безопасности дорожного движения проектом не предусмотрен поворот, который был ранее», - дается подробное разъяснение ситуации.

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Источник — фото pixabay.com
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