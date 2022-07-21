Авито проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году

21.07.2022 | 11:12

Общее количество пользователей, подключивших «Авито Доставку», достигло 45 млн, а объемы доставки за год выросли в 7 раз. Поэтому Авито активно развивает и брендированную сеть пунктов выдачи, и новые опции доставки как для частных продавцов, так и для юрлиц.

За 2022 год компания планирует проинвестировать в развитие «Авито Доставки» 3,5 млрд рублей.

«Большинство наших клиентов пользуются доставкой. Для четкой, отлаженной работы требуется огромная инфраструктура (как цифровая, так и физическая) и постоянная работа над отлаживанием всех процессов. Для нас «Авито Доставка» - одно из ключевых направлений развития нашей платформы, которое мы продолжим улучшать.

Практически каждый месяц мы подключаем новые опции и заключаем новые логистические партнерства. За этим стоит огромный проактивный труд команды, понимающей, как «Авито Доставка» важна пользователям, от мам, продающих детские вещи и вяжущих свитера на заказ, до российских предпринимателей, для которых Авито - основная площадка для бизнеса», - отметил заместитель генерального директора Авито Иван Гуз.

В этом году число частных лиц, которые подключили опцию продажи через «Авито Доставку» в своих объявлениях, выросло в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом, а компаний, подключивших «Авито Доставку», стало в 2,5 раза больше.

«Авито Доставка» позволяет решить вопрос с безопасной передачей товаров без личной встречи с продавцом, что существенно увеличивает количество потенциальных клиентов.

По сути, за счет собственной доставки обеспечивается безопасная сделка. После того как покупатель выбирает и оплачивает на платформе товар картой, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость покупки и доставки возвращается на карту, а вещь отправляется продавцу за счет Авито.

Доставлять товары по всей России продавцы могут несколькими способами.

Частные продавцы:

- через пункты выдачи заказов и почтовые отделения;

- курьером;

- через постаматы.

Юрлица:

- через пункты выдачи Boxberry;

- через «Почту России».

Для доставки товаров в любой город или населенный пункт наиболее удобным и для продавца, и для покупателя способом у «Авито Доставки» есть широкая сеть партнеров:

- около 42 тысяч отделений «Почты России», 5 700 точек «СберЛогистики», 2 000 пунктов выдачи DPD, более 4 000 ПВЗ Boxberry;

- фирменные пункты выдачи Авито × EXMAIL в 45 городах России;

- более 6 000 постаматов PickPoint;

- «Достависта» и «Яндекс Доставка» (для заказов в рамках одного города) более чем в 20 городах;

- КСЭ (для доставки в пределах одного населенного пункта и между городами) в 19 городах России.