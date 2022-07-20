В Пензенской области право на выморочную землю отдали сельсовету

20.07.2022 | 13:12

В Старославкинском сельсовете Малосердобинского района более 20 земельных участков стали никому не нужными и заросли бурьяном. Это выявила прокуратура, проверив исполнение земельного законодательства.

Когда-то эти участки принадлежали сельчанам, но их владельцы ушли из жизни, а наследников не оказалось. Земельные доли общей площадью свыше 240 гектаров долгое время не обрабатывались, из-за чего снизилось плодородие почвы.

Выморочную землю заполонили деревья, кустарники и сорные растения, поэтому и другие местные жители не могли ее использовать в сельском хозяйстве.

По иску прокурора Малосердобинский районный суд признал право на 21 невостребованный участок за муниципальным образованием.

После того как решение вступит в силу, местная администрация зарегистрирует право муниципальной собственности на доли, тогда земельные участки снова введут в сельхозоборот, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.