В Пензе заключенные представили творческие работы о Петре I

20.07.2022 | 20:44

Лишение свободы - не повод забывать о прекрасном. В колонии-поселении № 12 еженедельно проводят заседания местного читательского кружка. Каждый квартал - новая тема для обсуждений. Это либо книги, либо пожелания осужденных: среди заключенных довольно популярны современные прозаики и поэты.

В этот раз цикл занятий посвящен одной из величайших исторической личности - Петру I.

«Наверное, завершающей в данном аспекте у нас будет читательская конференция по роману Толстого «Петр I». Сегодня - один из этапов, на каждом ребята представляют свои творческие работы», - отметила старший специалист по социальной работе колонии-поселения N 12 Людмила Слугинова.

Над изображениями заключенные работали долго. Сотрудники колонии говорят, что, в принципе, тема великого русского императора интересна местным обитателям. Среди заключенных немало весьма начитанных людей, которые всерьез увлекаются историей. В библиотеке есть свои постоянные посетители. За решеткой многие начинают заниматься поэзией.

В конкурсе, посвященном памяти Петра I, участвуют поэты, художники, артисты. Итоги состязаний подведут в конце квартала. Заключенные, которые смогут удивить членов жюри, получат призы.