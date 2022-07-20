В Пензе в День торта назвали самые популярные виды десерта

20.07.2022 | 21:05

Дату изготовления первого торта не знает никто: история этого лакомства насчитывает более 2 000 лет. Но с 2011 года точно известно, что 20 июля - Международный день торта.

Праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами, поэтому проходит под девизом I cake you («Я приду к тебе с тортом»), ведь приятное чаепитие сближает людей и заставляет забыть разногласия и обиды.

Разновидностей десерта не сосчитать.

«Есть сейчас такая популярная тема, как 3D-торты, то есть в виде чего-то: в виде машины, бургера - да чего угодно вообще. Это, я считаю, сейчас самая модная тема», - отметила кондитер Екатерина Власова.

У истоков гастрономического праздника стоит миланский клуб «Королевство любви». На главном мероприятии любой пары сладкое угощение становится гвоздем программы.

«Сейчас свадебный сезон как раз в самом разгаре. Торты разные; в основном сейчас выбирают спокойное оформление, что-то минималистичное, украшение сухоцветами или что-то такое. Как раньше, сейчас не делают, розы, мастика, лебеди - это все уже в прошлом», - пояснила Екатерина Власова.

Порой хочется, чтобы красивый большой торт был в зале на протяжении всей свадьбы, но в этом случае конструкция должна быть устойчивой. Кондитеры все же нашли выход из положения.

«Шоу-торты целый день присутствует в зале с гостями, они любуются, фотографируются. А настоящий торт уже нарезают на куски и выносят гостям в нарезанном виде. Это популярная практика сейчас», - рассказала кондитер.

Сладкое калорийно и в избыточном количестве вредит фигуре и здоровью, но и давно доказано, что параллельно с уровнем глюкозы в крови повышается содержание «гормона счастья» - эндорфина.