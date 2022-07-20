Общество

Пензенцам напомнили, как выбирать и хранить торты и пирожные

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К Международному дню торта, который отмечается в среду, 20 июля, специалисты подготовили ряд рекомендаций по выбору и хранению кондитерской продукции.

При покупке лакомства в первую очередь следует обратить внимание на условия транспортировки и хранения. Перевозка осуществляется в закрытых лотках, в специальных автомобилях или фургонах, оборудованных полками. Продукцию недопустимо перевозить навалом.

Кремовые изделия должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, торты поставляются в стандартной таре изготовителя. Перенос кремовых изделий на открытых листах или лотках не допускается.

Кондитерские изделия хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Запрещено хранение навалом, вплотную со стенами помещений, без подтоварников, а также на стеллажах ниже 35 см от пола.

При температуре +2…+6 °С 72 часа хранят торты и пирожные без отделки кремом, 36 часов - с белково-взбивным кремом или с фруктовой отделкой, со сливочным кремом (в том числе пирожное «картошка»), 6 часов - с заварным кремом, кремом из взбитых сливок.

Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для их хранения: проветриваемые склады, торговые залы с кондиционерами, холодильные полки или витрины.

Предпочтительнее изделия местного производства, так как импортный товар слишком долго транспортируется, поэтому срок его годности увеличивается за счет консервантов.

На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия. Следует обратить внимание не только на эти параметры, но и на требования к температурному режиму и уровню влажности.

«Торты и пирожные не рекомендуется есть часто из-за высокого содержания сахара и жиров. Но иногда, если имеется повод, каждый из нас хочет побаловать себя и близких кондитерскими изделиями», - констатировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Глупомордым торты и пирожные нельзя. У них и так жопы в двери не проходят.

Гость||

как выбирать? да их вообще лучше не употреблять, тем более магазинные! вот что эти роспотребнадзоровцы должны объяснять населению в первую очередь! и про то что на состав этих изделий надо обратить внимание в первую очередь, а не на лотки, на до объяснить населению, ибо от химии и пальмы загнуться не долго, а это, в основном , и есть состав этих самых мерзких изделий! Но нет, про состав химии в статье ни слова! Видно РПН и сам любитель этой шняги, судя по главному руководителю, их самих еще учить и учить надо, прежде, чем к каким-то советам допускать, они сами профнепригодные!!!

Гость||

Спасибо, а то ,как то подзабывать стали.

Гость||

день пирожков, день тортов... мама дорогая, одни праздники! А вот день умных людей есть ли? Одно дурачьё вокруг, любящее пожрать всяких вредностей! Любит наш народ всяаое г...но!Слов нет, просто, одни маты.

Гость||

Сами пальму жрите. Ни одного честного производителя не осталось.

Гость||

Что сделали из кафе - Русский чай?

Гость||

Гость писал(a):

как выбирать? да их вообще лучше не употреблять, тем более магазинные! вот что эти роспотребнадзоровцы должны объяснять населению в первую очередь! и про то что на состав этих изделий надо обратить внимание в первую очередь, а не на лотки, на до объяснить населению, ибо от химии и пальмы загнуться не долго, а это, в основном , и есть состав этих самых мерзких изделий! Но нет, про состав химии в статье ни слова! Видно РПН и сам любитель этой шняги, судя по главному руководителю, их самих еще учить и учить надо, прежде, чем к каким-то советам допускать, они сами профнепригодные!!!
Гость писал(a):
Сами пальму жрите. Ни одного честного производителя не осталось.
Опять всхлипы шизоидов.

Гость||

А что их хранить то. Если есть пирожное или торт, то у меня теща его тут же сжирает, храть нечего.

Гость||

Вонючке опять везде шизойды мерещатся - пальмой мозги заплыли!

Гость||

Все предприятия производителей пирожных и тортов необходимо закрыть Нельзя больше людей кормить тем что есть в принципе опасно. Кто работал на данных предприятиях знает. Что ничего натурального не осталось одни красители, гидрожиры, улучшители. Поэтому и рост числа онкологических заболеваний!

Имя: Гость
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