Пензенцам напомнили, как выбирать и хранить торты и пирожные

20.07.2022 | 15:31

К Международному дню торта, который отмечается в среду, 20 июля, специалисты подготовили ряд рекомендаций по выбору и хранению кондитерской продукции.

При покупке лакомства в первую очередь следует обратить внимание на условия транспортировки и хранения. Перевозка осуществляется в закрытых лотках, в специальных автомобилях или фургонах, оборудованных полками. Продукцию недопустимо перевозить навалом.

Кремовые изделия должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, торты поставляются в стандартной таре изготовителя. Перенос кремовых изделий на открытых листах или лотках не допускается.

Кондитерские изделия хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Запрещено хранение навалом, вплотную со стенами помещений, без подтоварников, а также на стеллажах ниже 35 см от пола.

При температуре +2…+6 °С 72 часа хранят торты и пирожные без отделки кремом, 36 часов - с белково-взбивным кремом или с фруктовой отделкой, со сливочным кремом (в том числе пирожное «картошка»), 6 часов - с заварным кремом, кремом из взбитых сливок.

Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для их хранения: проветриваемые склады, торговые залы с кондиционерами, холодильные полки или витрины.

Предпочтительнее изделия местного производства, так как импортный товар слишком долго транспортируется, поэтому срок его годности увеличивается за счет консервантов.

На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия. Следует обратить внимание не только на эти параметры, но и на требования к температурному режиму и уровню влажности.

«Торты и пирожные не рекомендуется есть часто из-за высокого содержания сахара и жиров. Но иногда, если имеется повод, каждый из нас хочет побаловать себя и близких кондитерскими изделиями», - констатировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.