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Общество

В Пензенской области не вся мясная продукция соответствует нормативам

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За шесть месяцев 2022 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области исследовали 56 проб мясной продукции по санитарно-химическим показателям (в том числе на пестициды и соли тяжелых металлов).

Еще 25 образцов было исследовано на антибиотики, 307 проб проанализировано по микробиологическим, 126 - по физико-химическим (включая фальсификацию), 5 - по паразитологическим, 4 - по радиологическим показателям и 2 образца исследовано на ГМО.

Из всей проверенной продукции 1 образец (0,8%) не соответствовал нормативам по физико-химическим показателям, 40 (13%) - гигиеническим требованиям по микробиологическим.

Неудовлетворительных образцов по паразитологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы, антибиотиков, ГМО, радиоактивных веществ в ходе лабораторного контроля не выявлено.

«По всем фактам неудовлетворительных результатов лабораторной экспертизы мясной продукции принимались меры: выносились постановления о наложении административных взысканий, выдавались соответствующие предписания и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Кабачки жрите, вам же сказали.

Гость||

Мясо вредно, кушайте траву.

Гость||

Исследование, финансируемое ВОЗ, показало, что Covid-19 может прожить месяц на замороженном мясе.

Гость||

Бабка купила мясо, сварила из него бульон и принесла остатки в магазин на возврат.

Гость||

Трава и кабачки тоже могут не соответствовать санитарным нормам по многим показателям. У нас нет полного контроля за продуктами, которые потребляем. Просто дурно становится после прочтения подобной информации. Если бы требования были более жёсткие, была бы хоть надежда на правильные продукты.

Гость||

Не сообщают, в каких точках проверяли: рынки, супермаркеты, фирменные магазины, столовые, кафе, рестораны?

Гость||

все мясо выкинули,вопрос, только куда????

Гость||

Фигня в девяностые кенгурятину ели, что-то роспотребнадзор так не возбуждался! Предполагаем что решили показать что они работают, перед надвигающейся реорганизацией службы? Сколько же можно создавать видимость работы и прятаться за сводками о больных ковидом ? Результаты работы плачевные пора и реорганизовать для получения эффективной работы. Дать так сказать толчок и шанс проявить себя молодым специалистам!

Гость||

Колбасу вообще есть нельзя никакую так они ее почему то не проверяют? Какая то странная избирательность у этой организации?

Гость||

А во времен когда мы стояли на коленях, каждый продукт который продавался на рынке обязательно проходил экспертизу... а как с коленй встали видишь оказывается... что на коленях лучше проверяли и продукты были качественные...

Гость||

Гость писал(a):

а как с коленй встали
Вы про народ или чиновников?

Имя: Гость
Комментарий:

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